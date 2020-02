Ivre, il fonce en voiture sur un groupe de lycéens

Il n'y a heureusement pas eu de blessés. Ce jeudi matin, un automobiliste a roulé à forte allure, en direction d'élèves, devant le lycée Pierre-et-Marie Curie, à Freyming-Merlebach, rapporte Le Républicain Lorrain. Ivre, le chauffeur a notamment évité de justesse un lycéen qui traversait la rue. Le véhicule a terminé sa course, en marche arrière, sous un abri de bus. Le conducteur, connu de la police et originaire de la commune, est sorti de son véhicule. Il en a fait le tour, est remonté derrière son volant et a pris la fuite.

Mais le proviseur du lycée a noté la plaque d'immatriculation du véhicule, ce qui a permis à la police d'interpeller le chauffard à son domicile, et de le placer en garde à vue. Le proviseur a déposé plainte, tout comme le jeune homme qui se trouvait sur le passage pour piétons. Le chauffeur, un jeune majeur, pourrait être poursuivi pour mise en danger d’autrui et diverses infractions au code de la route.

(L'essentiel)