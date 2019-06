Pas de trains entre Thionville et Luxembourg

️#TERNancyMetzLux



Interruption des circulations dans le sens Thionville et Luxembourg, suite à la défaillance d'un fret.



Une question ? Tweetez-nous ! — TER Grand Est (@TERGrandEst) 20 juin 2019

Les trains entre Thionville et Luxembourg ne circulent plus à l'heure actuelle, annonce la SNCF, justifiant cette interruption par la «défaillance d'un fret», sans plus de détails. La durée de la perturbation n'est pour le moment pas connue.

Ainsi, les trains Luxembourg-Metz de 20h16 et Bettembourg-Nancy de 20h51 sont partiellement supprimés sur la portion entre la capitale grand-ducale et Thionville. Même motif, même punition pour le Nancy-Bettembourg qui devait arriver à 19h51 et le Metz-Luxembourg qui devait arriver dans la capitale à 20h21.

️#TERNancyMetzLux



Suite à la panne du fret, dans le sens Lux - Thionville :#TER88773 Luxembourg 20:16 -> Metz 21:14 ❌ Supprimé partiellement entre Luxembourg et Thionville.#TER88627 Bettembourg 20:51 -> Nancy 22:13 ❌ Supprimé partiellement entre Luxembourg et Thionville. https://t.co/QncAP7adWB — TER Grand Est (@TERGrandEst) 20 juin 2019

#CFLINFOS90 Retards et suppressions à prévoir.

Suite à un problème technique sur un train, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Thionville et Luxembourg. — CFLinfos (@CFLinfos) 20 juin 2019

+++ Plus d'informations dans quelques minutes +++

(L'essentiel)