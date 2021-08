«Ça m'a marqué à jamais»: Jean-Paul Moulin n'avait que 29 ans quand il a découvert le corps du petit Grégory Villemin dans la Vologne le 16 octobre 1984. Un épisode et des images qui le hantent encore, près de 37 ans après les faits, a-t-il confié à Paris Match.

Ce soir-là, il passe chercher sa femme au travail vers 17h et voit que c'est l'agitation à la caserne dans laquelle il est pompier volontaire. «On est en train de draguer tous les étangs du coin, un gosse a disparu, va voir le maire», lui lance un de ses camarades. L'homme se lance dans les recherches et c'est lui, qui, vers 21h, découvre le corps du petit garçon, dans la Vologne, à Docelles.

«Je n'avais jamais vu ça»

«Un truc qui ressemblait aux sacs-poubelle bleus de l'époque. C'était l'anorak de l'enfant qui était gorgé et gonflé d'eau», raconte-t-il avec émotion. «Il était là, sur le ventre, entre deux cailloux. ll était saucissonné par les cordes, aux pieds, aux mollets, aux jambes, aux bras, puis une autour de la tête. Il avait le teint blanc, je n'avais jamais vu ça. Et surtout les yeux grands ouverts». Il confie que c'est lui qui a annoncé la terrible nouvelle à Jean-Marie Villemin.

Cette histoire a bouleversé la France entière et la vie de Jean-Paul qui n'a plus jamais été comme avant. «À chaque repas, chaque fête, ça ressort. Je pourrais vous en parler sans m'arrêter jusqu'à demain matin. Voilà, je suis le pompier qui a ramassé le gosse...»

TF1 diffusera, début septembre, «Une affaire française», six épisodes consacrés à l'une des plus grandes énigmes policières françaises avec un casting de choix (Gérard Jugnot, Guillaume de Tonquédec, Michaël Youn, Gilbert Melki, Laurence Arné avec dans les rôles des époux Villemin, Blandine Bellavoir et Guillaume Gouix). On ignore toujours aujourd'hui qui a pu assassiner ce petit garçon de 4 ans.

(mc/L'essentiel)