Un sanglier abattu au pied d'un immeuble

Un gros sanglier a été abattu samedi par des chasseurs au pied d'un immeuble d'habitations à Algrange, rapporte Le Républicain Lorrain. Blessé en forêt lors d'une battue, l'animal s'est ainsi réfugié en ville, avant d'être rattrapé par les chiens.

À noter qu'au cours de la recherche de la bête, une altercation aurait éclaté entre les chasseurs et des riverains. Un des participants à la course poursuite aurait ainsi été pris à partie et son arme aurait été subtilisée. L'intervention de la police aurait permis d'apaiser la situation.

(L'essentiel)