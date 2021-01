Le tueur du Pôle emploi habitait près de Nancy

Un homme armé tue une conseillère à Pôle emploi à Valence et une autre femme en Ardèche: le maire de Valence réagit sur RMC#ApollineMatin pic.twitter.com/gt3ErCEp2h — Apolline Matin (@ApollineMatin) January 29, 2021

Jeudi matin, un homme de 45 ans a tué par balle une conseillère Pôle emploi de 53 ans à Valence, puis la DRH de 51 ans d'une entreprise ardéchoise où il avait travaillé, avant d'être interpellé et placé en garde à vue. Il avait pris la fuite, empruntant un pont à contresens en direction de Valence, mais son véhicule a percuté une voiture de police qui tentait de l'intercepter. Son véhicule avait pu être identifié grâce à un agent de Pôle emploi ayant relevé sa plaque d'immatriculation.

Les motivations du suspect restent inconnues à ce stade mais les enquêteurs s'interrogent sur un lien éventuel avec une autre affaire: le meurtre d'une DRH survenu mardi dans le Haut-Rhin, suivi de l'agression d'un homme travaillant lui aussi dans les ressources humaines. «À ce stade, on ne sait rien de ses motivations» mais «on pense vraiment qu'il y avait une préméditation», a déclaré en fin d'après-midi le procureur, qui a ouvert une enquête pour «assassinats», confiée à l'antenne de Valence de la police judiciaire de Lyon.

La même voiture rouge à Wattwiller

Selon le parquet, l'homme aurait été employé dans la société ardéchoise entre 2008 et 2010 mais résiderait désormais près de Nancy. C'est dans cette région Grand Est, mardi, qu'une femme travaillant comme DRH a été tuée par balle sur le parking de son entreprise à Wolfgantzen (Haut-Rhin). Selon la presse locale, cet homicide a été suivi de l'agression d'un homme, travaillant aussi dans les ressources humaines, attaqué chez lui à Wattwiller, dans le même département, par un homme armé qui l'a raté avant de prendre la fuite dans une voiture rouge - la même couleur que celle du suspect de Valence.

Interrogé jeudi, le procureur de Valence a jugé que tout lien avec ces faits était «prématuré». «Rien n'est pour l'instant avéré», a-t-il dit. Son homologue de Colmar, Catherine Sorita-Minard, n'a rien confirmé non plus. «Les enquêteurs travaillent sur d'éventuels rapprochements compte tenu de plusieurs éléments et similitudes qui attirent l'attention, comme le mode opératoire, la profession des victimes, ou encore la proximité de temps et lieu pour les deux faits commis dans le Haut-Rhin», a cependant déclaré la magistrate.

(L'essentiel/afp)