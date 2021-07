Il perd la vie au volant de sa Lamborghini

AXE COUPE - ACCIDENT GRAVE sur la D156 entre AUDUN Le Roman et FONTOY . EVITEZ LE SECTEUR . DEVIATION EN COURS entre "ferme de Bazonville" et Audun pic.twitter.com/m0BwHy6FH1 — Gendarmerie de la Meurthe-et-Moselle (@Gendarmerie_054) July 19, 2021

Sur un axe routier à proximité duquel habitent de nombreux frontaliers français qui prennent la route vers le Grand-Duché, une personne a perdu la vie après un accident survenu vers 10h30, ce lundi 19 juillet 2021.

Peu avant 11h, la gendarmerie de la Meurthe-et-Moselle a confirmé, via Twitter, qu'un accident grave avait eu lieu sur la route D156, entre Audun-le-Roman et Fontoy. L'axe routier était coupé, le secteur était à éviter et une déviation a été mise en place jusqu'en début d'après-midi, où la circulation est revenue à la normale vers 15h.

Selon Le Républicain Lorrain, une voiture de sport de la marque Lamborghini a percuté de plein fouet un arbre situé le long de la route D156. Le véhicule s'est ensuite embrasé et le conducteur est malheureusement décédé sur les lieux de l'accident.

Accident entre Audun-le-Roman et Fontoy : la Lamborghini percute un arbre puis s'enflamme, le conducteur décède

