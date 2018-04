Accident avec des plaques grand-​​ducales volées

Un homme de 29 ans originaire de Sarrebruck et connu de la police a provoqué un grave accident, mercredi soir, dans la Sarre, en Allemagne, en tentant de semer les policiers. Au total, quatre personnes ont été blessées, dont deux grièvement. En prenant à contresens une sortie d'autoroute près de Sarrelouis, il a percuté de face une autre voiture, a annoncé jeudi la police allemande. Le conducteur de ce véhicule et son passager de 51 ans ont été grièvement blessés. Une femme de 56 ans et un homme de 34 ans qui circulaient dans l'autre sens souffrent quant à eux de blessures moins graves.

Lorsque la police allemande a voulu contrôler le conducteur de 29 ans, celui-ci a pris la fuite en direction de l'autoroute 620. Au moment d'emprunter la sortie Sarrelouis, il a changé de direction vers l'autoroute A8 en circulant sur la voie opposée à contresens. C'est à ce moment-là qu'il a percuté de face un véhicule qui roulait dans l'autre sens. La police a également précisé que le fuyard avait disposé un four sur la banquette arrière de son véhicule et qu'il avait eu beaucoup de chance que l'appareil ne passe pas à l'avant du véhicule au moment de l'accident. Ses graves blessures ne résultant que de la collision frontale.

La voiture de ce conducteur était immatriculée au Luxembourg avec des plaques volées, a encore ajouté la police allemande. L'homme était en état d'ébriété au moment des faits et un sachet contenant de la drogue a également été retrouvé dans ses affaires. Il va être poursuivi pour avoir mis en danger de nombreux usagers de la route sans posséder le moindre permis de conduire. Des poursuites seront aussi engagées pour usage de faux et violation de la loi sur les stupéfiants. «Nous sommes régulièrement confrontés à des situations impliquant des véhicules immatriculés avec des plaques étrangères volées», a déploré la police allemande. «Cela permet souvent aux auteurs de voler du carburant dans les stations-services ou de rouler sans les autorisations légales».

(sw/L'essentiel/dpa)