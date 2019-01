Près de la frontière aussi, les radars ont souffert

Avec plus de 60% des radars fixe dégradés sur l'ensemble du territoire français, les autorités vont avoir du pain sur la planche en termes de réparation. Pas épargnés par les manifestations des «gilets jaunes», les radars des grands axes routiers de la Grande Région ont également subi des dégradations conséquentes.

Sur l'A31 notamment, le radar situé au niveau de Mondelange est hors service. Tout comme celui situé dans le sens Luxembourg-Metz sur le pont de Beauregard, à Thionville. Dégradé au mois de septembre, ce dernier sera remplacé par un radar double-face photographiant l'avant et l'arrière du véhicule au cours du premier trimestre 2019.

Un mois pour remplacer un radar

Tagué, le radar placé sur l'A30 au niveau d'Hayange n'est plus en état de fonctionner non plus. Autant d'appareils qui devront être remplacés. Interrogée par L'essentiel, la préfecture de Moselle confirme que les travaux de remplacement auront bien lieu. «Mais le listing et les dates de remplacement ne seront pas communiquées pour éviter un effet de surenchère».

Principal défi pour les autorités, éviter que les radars remplacés soient à nouveau dégradés, tant le coût de substitution s'avère élevé. Comptez 60 000 à 80 000 euros pour un radar fixe classique et entre 120 000 et 200 000 euros pour un radar calculant la vitesse moyenne. Le prix d'un radar de chantier se situe autour de 75 000 euros. Il faut un mois pour effectuer le remplacement.

Jusqu'à 75 000 d'amende

La préfecture précise que «des tournées régulières sont effectuées par les sociétés de maintenance». Celles-ci peuvent donc procéder à des remises en état pour les radars légèrement vandalisés. À titre d'illustration, le remplacement d'une vitre taguée ou cassée coûte en moyenne 500 euros. Une semaine est nécessaire pour la réparation dans ces cas précis.

À noter qu'une dégradation lourde de radar est passible d'une amende compris entre 30 000 et 75 000 euros, en plus de la réparation des dommages. Concernant les dégradations légères, le coupable risque 3 750 euros d’amende et une peine de travaux d'intérêt général.

