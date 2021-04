Des complices de la mère auditionnés en Suisse

L’enquête sur le volet suisse dans l’affaire de la petite Mia a progressé. Responsable de la communication pour ce dossier, le procureur fribourgeois Jean-Luc Mooser a livré ce lundi quelques nouveaux éléments à 20minutes.ch.

Mia a été remise à sa grand-mère ce lundi



Mia, la fillette de 8 ans enlevée la semaine passée dans les Vosges et retrouvée saine et sauve dimanche en Suisse, a été remise ce lundi à sa grand-mère qui en a la garde, a-t-on appris auprès du colonel de gendarmerie Brice Mangou.



La petite fille «a retrouvé sa grand-mère aujourd'hui» dans un endroit qui a été tenu secret, a précisé le patron de la gendarmerie des Vosges.





L’individu qui a conduit en voiture la mère française qui avait fait enlever dans les Vosges sa fille de 8 ans est un Français résidant à Fribourg (Suisse). Ce quadragénaire, qui n’était pas connu des autorités judiciaires fribourgeoises, a déposé ses passagères dans un hôtel à Estavayer-le-Lac (France). Une demande d’extradition de la justice française a été déposée envers cet homme.

Deux Neuchâteloises les ont logées puis conduites au squat

La mère s’est par la suite rendue en taxi avec son enfant en ville de Neuchâtel (Suisse), selon les auditions menées par les enquêteurs suisses. Elles ont alors été hébergées par une femme et sa fille, majeure, qui ne seraient pas de leur famille. Le magistrat Jean-Luc Mooser précise que ce sont ces hôtes neuchâteloises qui ont ensuite amené en voiture samedi Mia et sa maman au squat vaudois de Sainte-Croix. «Ces deux Neuchâteloises ont été auditionnées et elles demeurent à disposition de la justice si nécessaire», a déclaré le procureur.

Âgée de 28 ans, Lola, la maman de Mia, est détenue en Suisse. La France a demandé son extradition et la procédure en cours est désormais entre les mains de la Confédération. La fillette résidait chez sa grand-mère dans un village des Vosges, en France, quand elle a été enlevée le 13 avril par trois hommes envoyés par sa mère. Cette dernière n’avait plus le droit de se retrouver seule avec l’enfant sur la décision du juge des enfants en janvier 2021.

