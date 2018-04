Vous prendriez bien un whisky à la fraise?

Diageo, qui produit la marque-phare Johnnie Walker, a créé une onde de choc dans cette industrie multicentenaire après la publication par le Wall Street Journal, en janvier, d'un document «hautement confidentiel» révélant que le géant des spiritueux réfléchissait à plusieurs nouveautés comme des whiskys aromatisés, des variations à plus faibles teneur en alcool ou vieillies dans des fûts de tequila. Mais ses marges de manœuvres sont très limitées. Le Scotch Whisky est une appellation protégée par une loi britannique: cette eau-de-vie de grain doit être produite en Écosse à partir d'orge, de levure et d'eau, et vieillie durant au moins trois ans en fûts de chêne, avec une teneur en alcool de 40% minimum.

Difficile, dans ces conditions, de plaire aux millennials soucieux de leur santé et désireux de réduire leur consommation d'alcool ou d'écouler des bouteilles au Moyen-Orient, marché lucratif où la consommation d'alcool est souvent bannie. «Johnny Walker ne peut soudainement faire du whisky à la fraise et l'expédier en Chine en tant que whisky à la fraise», explique Matthew Pauley, professeur assistant au Centre international du brassage et de la distillation (ICBD) à l'Université Heriot-Watt à Edimbourg.

Règles très strictes

«Il y a beaucoup d'intérêt pour des boissons spiritueuses à plus faible teneur en alcool dans le secteur», a-t-il ajouté, à la suite notamment de l'introduction d'un prix minimum à la vente d'alcool en Écosse ou des initiatives comme le «Dry January», un mois de sobriété après les excès des fêtes. La distillerie Eden Mill, à Saint Andrews, a abandonné son projet d'utiliser du malt chocolaté, utilisé dans les bières anglaises foncées, après une mise en garde de l'Association du whisky écossais (SWA) contre ce qui pourrait «mener à la production d'un spiritueux différent du whisky écossais traditionnel».

Sur les étagères de l'ICBD trônent des herbes, des épices et des arômes utilisés dans des expérimentations avec du gin. Mais ils sont tenus bien à l'écart des alambics pour whiskys, même si certaines innovations ont déjà été lancées dans les limites du cadre légal, comme faire varier le taux d'alcool durant la maturation ou changer de tonneau juste avant la mise en bouteille pour donner au whisky des plaines le fini tourbé du malt des Highlands.

Tradition ou innovation? Le débat divise en Écosse. Paul Miller, cofondateur de la distillerie Eden Mill, est l'un de ceux qui plaident pour une plus grande flexibilité. «Nous avons les meilleures formations de brasseurs et distillateurs au monde, à l'Université Heriot-Watt», a-t-il souligné dans le quotidien écossais The Herald. «Ce serait vraiment dommage si ces gens n'avaient pas l'occasion de faire montre de leur créativité.»

(L'essentiel/afp)