Une playlist dédiée aux massages cardiaques

Voilà qui est plutôt insolite. L'Hôpital presbytérien de New York a publié sur Spotify une playlist de près de 3 heures réunissant 46 morceaux. Leur caractéristique? Ils ont tous un rythme entre 100 et 120 bpm, ce qui correspond à la cadence parfaite pour réaliser un bon massage cardiaque, relève huffingtonpost.fr. Fait correctement, le dit massage peut sauver une vie.

Dans cette playlist, il y en a pour tous les goûts: pop, rock, hip-hop, soul ou disco. Des grands noms de la musique s'y côtoient comme Lady Gaga avec «Just Dance», The Chainsmokers & Coldplay avec «Something Just Like This», Adele avec «Rumour Has It», Justin Timberlake avec «Rock Your Body», Madonna avec «Who's That Girl», Beyoncé avec «Crazy in Love» ou encore Justin Bieber avec «Sorry».

On remarquera également l'humour des créateurs de cette sélection. Parmi les morceaux, deux ont des noms tout à fait adéquats quand on réalise un massage cardiaque: «I Will Survive» («Je survivrai») de Gloria Gaynor et «Stayin' Alive» («Rester vivant») des Bee Gees.

(L'essentiel/fec)