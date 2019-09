Elle emmène son poney faire un tour en avion

Evan Nowak était installé à bord d'un avion reliant Chicago (Illinois) à Omaha (Nebraska) quand il a remarqué la présence d'un étrange passager. Apparemment, une personne avait emmené avec elle son poney. Une vidéo publiée vendredi dernier sur Twitter montre l'animal tranquillement posé vers l'avant de l'appareil.

Fort heureusement, le poney bénéficiait d'un siège côté couloir, ce qui lui laissait un peu de place pour s'étendre. «Il y avait un petit cheval qui faisait la queue aujourd'hui à l'aéroport, et ça pique ma curiosité», a tweeté une autre passagère, photo à l'appui.

There was a small horse in line at the airport today and I'm so curious about it. #ORD pic.twitter.com/bwX1HEeYcH— Amberley Babbage (@AmberleyBabbage) August 30, 2019

«Flirty a été FABULEUX»

Selon le site de la compagnie American Airlines, les poneys dressés sont autorisés à monter à bord en tant qu'animaux d'assistance. D'après le Sun, l'animal en question s'appelle Flirty, et il possède ses propres comptes sur Instagram et Twitter.

«Flirty et moi avons pris notre envol, hier! Ce fut une expérience formidable et j'ai beaucoup appris. Flirty a été FABULEUX et s'en est sorti comme un pro. Cela dit, je vais continuer à voyager en voiture, c'est plus facile pour Flirty. Les vols seront réservés aux cas d'urgence», a raconté sa propriétaire sur Twitter.

(L'essentiel/joc)