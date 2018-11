Il survit après deux minutes suspendu dans le vide

Deux minutes en enfer. C'est ce qu'a vécu Chris Gursky, un touriste américain de passage en Suisse, il y a quelques semaines. Avide de sensations fortes et de beaux paysages, l'homme avait décidé de profiter de son premier jour de vacances pour réaliser son baptême d'aile delta. Mais ce qui devait être un moment féerique au-dessus d'Interlaken s'est transformé en véritable cauchemar: le pilote, Sandro K., a oublié de rattacher son harnais à l'aile delta.

Une vidéo publiée lundi sur YouTube et repérée par le Daily Mail montre le touriste s'accrocher désespérément à la vie, une main sur la barre, l'autre agrippée aux habits du pilote. À une main, celui-ci tente tant bien que mal de ramener l'aile delta au sol, mais l'appareil prend dangereusement de la hauteur. «Je me dis: jolie vue, je vais mourir», raconte Chris Gursky dans la vidéo. Après 2'14" de calvaire, les deux hommes parviennent enfin à se rapprocher du sol et l'Américain se laisse tomber.

«En règle générale, une telle erreur est fatale»

Le touriste s'est déchiré le tendon du biceps gauche et a dû être opéré du poignet droit après une fracture du radius distal causée par sa chute. «Je me souviens avoir baissé les yeux et avoir pensé: c'est fini. Je lâchais prise avec ma main droite qui tenait une sangle sur l'épaule droite du pilote», raconte Chris. Certes, l'Américain en veut au pilote d'avoir commis une grave erreur, mais il loue la manière dont il a géré ce vol cauchemardesque. «Je retournerai faire de l'aile delta, même si je n'ai pas aimé ma première expérience», assure-t-il.

Selon un collègue, le pilote Sandro K. est titulaire d'une licence depuis à peine un an. Si l'Américain a survécu, c'est par miracle: «En règle générale, une telle erreur est fatale», explique le pilote, qui ne comprend pas pourquoi son collègue ne s'est pas vu retirer son brevet sur-le-champ. Sur son site, l'homme continue en effet de proposer des vols en tandem, relève 20 minuten.

