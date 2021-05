Il croyait pourtant avoir pêché une raie

Rob Birchmeier était en train de pêcher sur son kayak dans un marais salé de Murrells Inlet (Caroline du Sud), le 20 mai dernier, quand sa canne s’est animée. «Je crois que j’ai attrapé une raie!», s’est d’abord enthousiasmé l’Américain, qui a vite réalisé qu’il y avait erreur sur l’animal.

C’était en effet un alligator de 2,5 mètres qui se trouvait au bout de sa ligne de pêche. «Oh mec, ce n’est pas une raie… Surprise, surprise!», s’est exclamé le pêcheur, la voix enjouée. Pendant plusieurs secondes, la patte arrière gauche du reptile est restée attachée au fil de pêche. «Est-ce que quelqu’un veut m’aider à récupérer mon appât?», a plaisanté Rob.

Pêcheur blasé

L’alligator a fini par se sortir de sa fâcheuse posture et s’en est allé vaquer à ses occupations. Pêcheur chevronné, l’Américain avoue être un tantinet blasé par ce genre de péripéties: «Cela aurait été une sirène, je n’aurais pas été plus surpris», assure-t-il à Myrtle Beach Online.

L’homme, qui organise des tours en kayak, n’a pas l’intention de renoncer à pêcher depuis son embarcation: «Je dis aux gens qu’ils ont plus à craindre des coups de soleil, des coquilles d'huître et des fourmis de feu», raconte-t-il. Située sur la côte est, Murrells Inlet est depuis longtemps un haut lieu de la pêche. C'est l'une des rares zones côtières dont le système de marais et de marigots est entièrement salé. Aucune eau douce n'est pompée dans la zone et ne réduit la salinité, ce qui en fait un lieu idéal pour les espèces de poissons telles que le sébaste et le flet.

(L'essentiel/joc)