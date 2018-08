Les vacanciers veulent faire taire les cigales

Ah les vacances dans le sud de la France, le soleil, la chaleur, la mer bleue, et surtout le chant des cigales... Certains vacanciers en rêvent. Mais d'autres déchantent devant le crissement si caractéristique de ces insectes. Et s'énervent! Le maire de la commune de Beausset, près de Toulon dans le Var, en a fait l'amère expérience.

Selon France Bleu, Georges Ferrero a en effet reçu deux plaintes de touristes sur le «cymbalisé», soit le nom donné au chant des cigales. «À cause d'elles, ils ne s'entendaient plus parler», explique-t-il. Il raconte que les visiteurs, qui ne supportaient plus les insectes, lui ont d'abord demandé des produits à passer sur les arbres pour les faire taire.

Mais malgré un arrosage en règle, les bruyants hémiptères ont continué leur raffut. Ils ont donc décidé d'aller se plaindre auprès du maire. «J'ai été très choqué. Les cigales font partie de l'emblème de la Provence. Quand on vient dans le Sud, on sait qu'il y a des cigales. Nous, on est fiers de les avoir!» s'est désolé l'élu au micro de la radio. Il ajoute que les vacanciers ont même critiqué l'appellation «chant de la cigale». «Selon eux, elles font crac-crac-crac, ça n'a rien à voir avec un chant». Malgré l'insistance des touristes, dont la nationalité n'a pas été dévoilée, le maire n'a pas donné suite à leur plainte qui a suscité de vives réactions dans la région.

Au Beausset, dans le #Var, des touristes se sont plaints du bruit des cigales, réclamant au maire des insecticides pour s'en débarrasser !



Une demande évidemment refusée. pic.twitter.com/pMO64V0xXk — France 3 (@France3tv) 22 août 2018

(L'essentiel)