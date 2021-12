Un concert de camions pour ceux qui bossent à Noël

«Deux collaborateurs de la cellule média ont voulu faire un geste pour remercier celles et ceux qui sont au service des autres pendant les Fêtes», raconte Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS) de Genève, en Suisse. C’est ainsi qu’est née cette vidéo. Le clip d’un peu moins d’une minute rend hommage au personnel de la santé, de la sécurité et des secours qui travaillent durant Noël. «C’est une manière de leur dire qu’on pense à eux», confie le communicant.

La séquence met en scène cinq camions de pompiers dont les phares et les lumières d’alarme s’allument et s’éteignent au rythme de la musique. «Ce concept de concert vient d’une tradition nord-américaine», explique le lieutenant Millot. Il aura fallu deux soirs de tournage et de nombreuses heures de montage pour obtenir le résultat escompté.

(L'essentiel/Leïla Hussein)