Des militants ont fait un strip-​​tease au Parlement

En slip ou en culotte, des militants de l'organisation Extinction Rebellion ont perturbé lundi les débats du Brexit au Parlement britannique, pour attirer l'attention des députés sur la crise écologique. Dans les galeries réservées aux visiteurs, au-dessus des bancs des députés, une douzaine de militants se sont déshabillés, laissant apparaître des slogans peints sur leurs corps, appelant à une «loi pour la justice climatique» et mettant en garde sur «l'effondrement écologique».

Ils n'ont pas réussi à interrompre les débats, le président de la Chambre des communes, John Bercow, sommant ses collègues de poursuivre leurs échanges. Mais les activistes ont néanmoins attiré l'attention sur les réseaux sociaux, où les photos de leur action ont été maintes fois partagées. «Nous sommes obligés d'agir de la sorte car la question la plus importante et la plus urgente de notre époque est ignorée de manière flagrante par notre gouvernement et nos médias», a déclaré le militant Mark Ovland.

«Il est grand temps que les politiciens cessent de tourner autour du pot et s'attaquent de front à la crise environnementale, comme ils auraient dû le faire il y a des années», a estimé un autre activiste, Iggy Fox. Il a blâmé «le gaspillage de temps et de ressources» consacrés par le gouvernement au dossier du Brexit. Les militants ont finalement été arrêtés par la police pour «attentat à la pudeur», a annoncé l'agence Press Association.

BREAKING: Extinction Rebellion activists strip off in House of Commons public gallery to call attention to the ‘elephant in the room’ — Climate and Ecological Crisis #ExtinctionRebellion #TellTheTruth @HouseofCommons pic.twitter.com/VO8l31XRne