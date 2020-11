Des histoires glaçantes derrière ces objets maudits

Si vous vous intéressez au paranormal et aux histoires de fantômes, alors vous avez sans doute déjà vu ou lu de nombreux récits sur des maisons hantées. Mais les maisons ne sont pas les seules à pouvoir être hantées par les esprits. Sans cesse des objets maudits font leur apparition, qui ne sont que source de peur, d’accidents et de tragédies pour leurs propriétaires.

Nous avons compilé sept objets maudits dont il vaut mieux ne pas s’approcher de trop près. Les histoires derrière ces objets sont sanglantes, mystérieuses ou encore dramatiques.

Le lit superposé de la famille Tallman

Dans les années 1980, Alan et Debbie Tallman ont acheté un lit superposé d’occasion pour leurs enfants. Dès la première nuit, il était clair que quelque chose clochait avec ce lit. C’est d’abord le fils des Tallman, décrit comme «un enfant en très bonne santé» qui est tombé gravement malade. Puis, la radio sur la table de nuit a commencé à s’allumer et à s’éteindre toute seule et la fille des Tallman a prétendu qu’une sorcière lui rendait visite la nuit dans le lit du bas. Au bout de quelques semaines, les Tallman ont commencé à entendre des voix dans la maison. Il aura pourtant fallu neuf mois pour que la famille en ait assez. Une fois le lit superposé détruit, les phénomènes étranges ont cessé.

Le miroir de la plantation Myrtles

Les miroirs ont de tout temps été considérés comme un passage vers l’au-delà, comme un lien avec les morts. Le miroir de la plantation Myrtles ne fait pas exception à la règle. Vieux de plus de 200 ans, il est associé à toute une série d’expériences paranormales. Mais l’une de ces histoires est particulièrement tragique. On raconte qu’une esclave prénommée Chloe a eu une relation avec le propriétaire de l’époque de la plantation. Par peur qu’il ne se lasse d’elle, elle aurait essayé d’obtenir ses faveurs. Son plan pour cela était tout sauf bien pensé, car Chloe aurait empoisonné la femme et les deux filles du propriétaire. Son plan était de soigner la famille et de prouver ainsi son importance. Mais le dosage était si fort que les trois femmes sont mortes. Quand les autres esclaves ont appris ce que Chloe avait fait, ils l’ont lynchée. On dit que le miroir est possédé par les esprits des quatre femmes.

Annabelle

Selon les célèbres chasseurs de fantômes Ed et Lorraine Warren, l’histoire d’Annabelle, la poupée possédée, a commencé quand une infirmière en herbe se l’est fait offrir en 1970. On dit que la poupée «a pris vie» et a même blessé l’ami de la jeune femme. Le couple a demandé de l’aide à un médium qui leur a annoncé que la poupée était possédée par le fantôme d’une défunte nommée Annabelle Higgins. Le médium aurait tenté à plusieurs reprises d’exorciser la poupée de l’esprit d’Annabelle, sans succès. La poupée a ensuite brièvement été en possession d’Ed et de Lorraine, qui l’ont décrite comme «possédée par le diable». L’histoire d’Annabelle a inspiré de nombreux livres et films. La poupée originale se trouve dans une vitrine fermée à clé au «Occult Museum» des Warren.

La chaise maudite de Thomas Busby

En juin 1702, une dispute a éclaté entre Thomas Busby et son beau-père, apparemment à cause de l’infidélité de Thomas. Ce dernier a tué son beau-père avant de se rendre dans son bar préféré, dans lequel il avait pour habitude de toujours s’asseoir sur la même chaise. La légende veut que la police ait arrêté Thomas Busby peu de temps après, sur cette même chaise. Busby a été condamné à la pendaison pour son crime. Mais avant cela, il aurait jeté une malédiction sur sa chaise, de sorte que toute personne qui oserait y prendre place serait «touchée d’une mort violente». On dit que la chaise a coûté la vie à 63 personnes qui s’y étaient assises auparavant. On peut évidemment se poser la question s’il s’agit d’une malédiction ou d’une simple coïncidence, sachant qu’à cette époque-là, les gens mouraient plus tôt et plus souvent.

Robert, la poupée maudite

Les poupées sont apparemment plus souvent hantées. On dit que Robert est capable de bouger, de changer d’expression faciale et de ricaner. Néanmoins, les histoires quant à son origine divergent. L’une d’elles raconte qu’Otto, un jeune homme, a reçu la poupée en cadeau d’une fille à qui il a «causé du tort». On raconte que par la suite, sa famille a été hantée pendant des années. D’après une autre version, Robert a été «maltraitée» et c’est pour cette raison qu’elle serait possédée. Les légendes locales attribuent à la poupée des accidents de voiture, des fractures, le chômage, des divorces et autres événements désagréables. En 2006, un film d’horreur sur Robert est sorti au cinéma.

La bague maudite de Rudolph Valentino

En 1920, la star de cinéma Rudolph Valentino a fait l’acquisition d’une bague en argent sertie de pierres précieuses auprès d’un joaillier de San Francisco. Il aurait littéralement eu un coup de foudre pour la bague et aurait ignoré tous les avertissements du bijoutier concernant les prétendues malédictions la concernant. Rudolph Valentino a porté la bague lors du tournage de son nouveau film, qui a été un échec. Légèrement superstitieux, l’acteur a mis la bague de côté durant plusieurs années. Mais à sa mort, quelques années plus tard, la bague était subitement à nouveau à son doigt. Après sa mort, la bague est passée aux mains de Pola Negri, une amante de Valentino, qui est tombée gravement malade peu de temps après, mais s’est rétablie. Elle a offert la bague à sa jeune sœur, Russ Colombo, qui est morte une semaine plus tard dans un accident de voiture. Au moins trois autres personnes seraient mortes, alors que la bague se trouvait en leur possession.

«The Anguished Man»

C’est sans doute le tableau hanté le plus connu au monde: The Anguished Man (ou L’Homme angoissé), dont l’auteur demeure inconnu à ce jour. Les détails du tableau sont d’autant plus troublants. La peinture à l’huile contiendrait le sang de l’artiste, qui se serait suicidé peu après l’achèvement du tableau. Sean Robinson a reçu le tableau de sa grand-mère qui prétendait que celui-ci était possédé par un esprit. Sean, qui ne croyait pas aux fantômes, a ignoré les avertissements de sa grand-mère. Après que Sean a accroché le tableau dans sa maison, sa femme s’est mise à apercevoir des ombres dans la maison et le couple a commencé à entendre des voix et des bruits provenant de pièces vides. Sean a également posté des vidéos sur YouTube à ce sujet.

