«Il est entré dans le shop avec un grand sourire»

Comme il le fait régulièrement, Gary* sort son détecteur de métal et part se promener dans la région de Kalgoorie (sud-ouest). Connu pour être un amateur expérimenté, l'Australien a finalement été récompensé pour sa persévérance: la semaine dernière, il a découvert une pépite d'or de 1,4 kilo dans des salines, à environ 45 centimètres sous la surface. Un magasin spécialisé de Kalgoorie estime la valeur de cette trouvaille à 100 000 dollars australiens (environ 62 000 euros).

«Il est entré dans mon shop et m'a montré la pépite dans sa main avec un grand sourire», raconte Matt Cook, le propriétaire du magasin. Il ajoute: «Elle est juste un peu plus grande qu'un paquet de cigarettes, et sa densité est incroyable. Elle est si lourde!»

Selon des experts interrogés par la BBC, il arrive quelques fois par année que de telles pépites soient mises au jour. Dans cette région minière, beaucoup de gens jouent les prospecteurs pendant le week-end, comme hobby. D'autres le font à temps plein, explique le professeur Sam Spearing, directeur de la Western Australia School of Mines à l'Université de Curtin.

