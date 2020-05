La nounou tombe enceinte d'un enfant de 13 ans

Une jeune femme de 20 ans a écopé lundi d’une peine de 30 mois de prison. Leah Cordice, nounou à ses heures perdues, était accusée d’avoir couché à cinq reprises avec un adolescent de 13 ans qu’elle gardait. La Britannique, qui travaillait dans une garderie, a tenté en vain de prouver que le mineur l’avait violée. En rendant son jugement, le juge de la Cour de la Couronne de Reading a souligné «l’absence totale de remords» de l’accusée, écrit la BBC.

Selon l’adolescent, Leah Cordice a abusé de lui une première fois en janvier 2017, alors qu’elle avait 17 ans et lui 13. Ce jour-là, la jeune femme s’était introduite dans sa chambre pendant qu’il jouait sur sa console. Elle l’avait alors enlacé puis embrassé, avant de lui baisser son pantalon et de le supplier de coucher avec elle. Cette liaison a duré plusieurs mois. Leah, qui était fiancée à son petit ami de longue date, a fini par tomber enceinte de l’adolescent. Elle s’est quand même mariée, faisant croire à son époux que l’enfant était le sien.

Son ex-mari se dit détruit

C’est finalement en juillet 2018 que la victime s’est confiée à la police. La jeune femme a nié les accusations, mais un test ADN a révélé que le père de son bébé était bel et bien l’adolescent. Lors du procès, l’accusation a insisté sur le traumatisme subi par la victime, atteinte d’angoisses et d’«insécurité chronique» à cause de cette relation abusive, et qui souffre de ne pas avoir de vraie relation avec sa fille.

L’ex-mari de la jeune femme, lui, se dit détruit: «J’avais un travail sûr, un joli logement, une bonne relation. J’avais une vie incroyable. Tout se passait bien et tout d’un coup j’ai tout perdu: mon enfant, ma femme, mon travail», a témoigné Daniel Robbins, 21 ans. Le bébé a été confié à l’adoption. Quant à Leah Cordice, elle purgera sa peine dans une institution pour jeunes et figurera au registre des délinquants sexuels.

