Elle refuse un client, puis réalise que c'est une star

Adam Sandler unknowingly turned away after not being recognised at a restaurant



Dayanna Rodas, une serveuse américaine, a raconté sur TikTok comment elle a dû refuser une table à un client, avant de se rendre compte qu’il s’agissait en fait de l'acteur américain Adam Sandler. «Alors oui, tout le monde demande comment je ne l’ai pas reconnu, explique-t-elle. C’est parce qu’il avait une grosse barbe. Je n’ai jamais vu Adam Sandler avec une barbe. Et le masque n’a pas aidé».

L’acteur s’était rendu dans le restaurant pour manger avec sa fille, mais l’établissement affichait complet. Dayanna Rodas lui a alors indiqué qu’il fallait patienter 30 minutes avant d'avoir une table. L’acteur a préféré partir. Ce n’est que quelques minutes plus tard après son départ que l'employée a su qui il était. «Un client est entré 15 minutes plus tard en criant "j’ai croisé Adam Sandler", dit-elle au New York Post.

(L'essentiel)