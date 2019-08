Omar le Maine Coon, le plus gros chat du monde

Omar le Maine Coon est un chat sûrement aussi imposant qu'un enfant en bas âge. Promis sans photo-montage, Omar est le chat le plus gros et le plus grand du monde. En effet la magnifique bête rousse mesure plus d’1m20 et pèse 15 kilos. Habituellement, le poids d’un Maine Coon oscille entre 5 et 10 kilos.

Ce matou est bien évidemment déjà une star sur Instagram et compte pas loin de 130 000 abonnés. Sur les clichés diffusés par ses propriétaires, on remarque rapidement qu'Omar en impose dans la famille. Celle-ci est également composé de deux chiens de la race des bergers Shetland, mais ces derniers sont même plus petits que lui! Ses maîtres expliquent également sur certains posts qu'Omar réussit aisément à ouvrir les portes de placard, de cuisine et même les portes coulissantes. Il atteint également la hauteur de certains meubles. Un sacré félin qui n'a rien à envier aux lions.

(dj/L'essentiel)