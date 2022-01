La Belgique met... de la BD dans son passeport

Nous lançons un nouveau passeport au design inédit avec les héroïnes et héros de bande-dessinée.



Le nouveau passeport belge est encore plus sûr grâce aux nouvelles techniques de sécurisation et de personnalisation.



Une nouvelle version du passeport belge sera disponible à partir du 7 février. Il est notamment illustré avec des visuels tirés de bande dessinées emblématiques. «L'avantage d'utiliser la thématique de la bande dessinée est double, explique Sophie Wilmès, la ministre des Affaires étrangères . Non seulement, nous mettons en évidence la bande dessinée comme art de premier ordre au niveau belge. Mais le fait d'avoir ces dessins assez complexes permet d'augmenter le niveau de sécurité. Car dans ces dessins sont incluses des techniques de sécurité».

Tintin, le plus connu des héros belges, occupe une place de choix dans le document administratif. La célèbre fusée rouge et blanche d'Objectif Lune figure ainsi sur la page de garde. Les Schtroumpfs, Lucky Luke, Spirou et Fantasio, Blake & Mortimer, le Marsupilami, Boule et Bill et Largo Winch sont aussi de la partie.

Le passeport belge n'avait pas évolué depuis 2008. Pour l'instant, ce sont des bâtiments officiels qui illustrent le document.

(L'essentiel)