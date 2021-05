Il a vu «Avengers: Endgame» 191 fois. Qui dit mieux?

On l’avoue humblement: l’information a échappé à nos radars. À la fin du mois de mars 2021, un certain Ramiro Alanis, qui s’était illustré avec 112 visionnements d’«Avengers: Endgame», est finalement entré dans le Guinness Book pour l’avoir vu … 191 fois!

Ses tickets de cinéma pour preuve, ce fan, coach personnel en Floride, aura donc passé 34 571 minutes à regarder et reregarder les exploits de Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk, Hawkeye et autre War Machine. Soit, à raison de 8 heures par jour, un total de 72 jours.

Son personnage préféré? Steve Rogers, alias Captain America, incarné par Chris Evans. «Il incarne plusieurs valeurs qui sont les miennes, la droiture, la gentillesse, le dévouement à autrui», a déclaré Ramiro Alanis au Guinness World Records.

«Les films nous délivrent des messages profonds sur la vie, la culture, la société, de même qu’aider les gens et ceux qui sont dans le besoin, ce qui me passionne», a-t-il ajouté. L’histoire ne dit pas si, une fois son certificat Guinness en main, Alanis est retourné voir «Avengers: Endgame» une 192e fois. Et une 193e. Et une 194e…

