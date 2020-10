Les stars s’affichent nues pour inciter à voter

Des stars qui clament «I’m naked» en vidéo sur les réseaux sociaux. On pourrait presque se demander quel est le lien entre le fait de faire tomber le haut (et le bas, et tout le reste, en fait) et l’élection. Il en existe un: un bulletin «naked», qu’on traduit par «nu», est en fait un bulletin nul. D’où l’idée des stars de jouer sur les mots et de s’aérer les parties en même temps.

Plusieurs célébrités, d’Amy Schumer à Chris Rock en passant par Naomi Campbell, ont donc posté des vidéos, nus, pour expliquer aux électeurs comment voter correctement pour que leur bulletin ne soit pas naked. Avec plus ou moins d’élégance. La comédienne Sarah Silverman expliquant par exemple que ce sont bien ses mains à elles, sur ses seins, et non celles d’un homme qui se serait caché derrière elle, avant de les enlever pour offrir un salut militaire aux internautes.

(L'essentiel/max)