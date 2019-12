Lil Bub, le chat le plus célèbre de la Toile, est mort

Elle s'appelait Lillian Bubbles alias Lil Bub et comptait plus de 2,4 millions d'abonnés sur Instagram. Son propriétaire, le musicien Mike Bridavsky, a annoncé le décès à l'âge de 8 ans du plus célèbre chat de la Toile. «Dimanche matin, nous avons perdu la chose la plus pure, la plus vivante et la plus magique de cette planète. J'ai toujours été transparent sur ses problèmes de santé, et ce n'était pas un secret que Lil Bub se battait contre une sévère infections osseuse».

Atteinte de nanisme et obligée de tirer la langue constamment, la petite chatte est devenue célèbre en raison de ses handicaps qui la rendaient si mignonne. Plus qu'un «Internet meme», l'animal est devenue une véritable star dans le monde du divertissement avec un livre publié à son nom, une web-série et même un disque!

«Elle m'a tout appris de l'amour inconditionnel»

Pas mal pour une petite boule de poile! Mais sa popularité a aussi servi à des campagnes de dons. Plus de 630 000 euros avaient ainsi été récoltés pour les animaux sans-abri aux États-Unis. «Il n'y a pas de mot pour qualifier l'effet que Lil Bub a eu sur ma vie. Elle m'a tout appris sur l'amour inconditionnel, elle m'a permis de me remettre avec ma femme, elle est la raison pour laquelle nos deux enfants sont là», a écrit Mike Bridavsky, dans un message poignant sur Instagram.

Sous le post, des milliers de commentaires d'hommages, notamment des autres animaux-stars du réseau social et même de la NASA: «On te reverra dans l'espace petite douceur. Bon voyage!».

(th/L'essentiel)