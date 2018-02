Un médecin italien visite ses patients... à cheval

On se croirait dans un film sur le XIXe siècle, mais la scène est bien d'aujourd'hui: dans le nord de l'Italie, Roberto Anfosso, médecin de 63 ans, se déplace à cheval pour aller voir ses patients, avec à la clef une relation d'une qualité particulière. Nous sommes dans la région rurale de Verduno, dans le Piémont, connue pour son vin et ses noisettes et où la population vieillit. «C'est l'un des coins d'Italie où la longévité est la plus élevée. Les patients à qui je rends visite à cheval ont 70 ans et plus. Le plus âgé avait 104 ans», explique-t-il.

«Il faut aller voir les anciens qui ne se déplacent pas. Ce sont en général des visites de routine, qui n'ont pas un caractère d'urgence mais qui sont à faire, pour contrôler le diabète, la pression, le cœur...». Le médecin glisse des longes dans l'une de ses deux besaces et son matériel médical dans l'autre: stéthoscope, tensiomètre... «Chaque semaine, je parcours 80 à 100 kilomètres à cheval. Durant les trois premières années, j'ai fait 1 000 visites comme ça, et depuis, j'ai arrêté de compter», sourit le médecin, qui exerce aussi dans deux cabinets.

Il effectue ces visites à cheval en été comme en hiver, dans la boue comme dans la neige.

