Payés pour tuer une rivale, ils se trompent

Une Américaine de 42 ans a été retrouvée morte au bord d'une route, lundi en Floride. Un ouvrier a découvert le corps de Marie Zengotita-Torres, que sa famille recherchait depuis la veille. Selon la police du comté d'Osceola, la quadragénaire domiciliée à Kissimmee a été abattue sur un malentendu. «Cela me touche profondément que l'une de nos citoyennes ait été tuée de cette manière, sur une erreur d'identité», a déclaré le shérif Russ Gibson lors d'une conférence de presse vendredi.

Le policier a expliqué qu'une histoire de «triangle amoureux» serait à l'origine de cette affaire, rapporte News 13. Selon les enquêteurs, Ishnar Lopez-Ramos, 35 ans, cherchait à supprimer une femme qui vivait une relation avec un homme duquel elle était également amoureuse.

Ils réalisent mais continuent

Elle a donc décidé d'engager un certain Alexis Ramos-Rivera et la petite amie de ce dernier, Glorianmarie Quinones Montes, pour faire le sale boulot. Mais, au lieu d'enlever la rivale d'Ishnar, les deux tourtereaux de 22 ans s'en sont pris à une de ses collègues. Le couple a suivi la mauvaise personne à la sortie du magasin dans lequel elle travaillait et jusqu'à son appartement. Là, ils l'ont forcée à entrer dans leur véhicule et l'ont emmenée.

Les ravisseurs ont ensuite forcé la victime à leur donner sa carte bancaire et ses codes. Les enquêteurs pensent qu'à ce moment là, le couple a réalisé qu'il avait affaire à la mauvaise personne, mais qu'il a tout de même exécuté son plan. Ils ont attaché la victime avec des serre-câbles, puis entravé sa bouche avec du ruban adhésif et placé sa tête dans un sac poubelle. La quadragénaire est morte étouffée.

La police est tout d'abord remontée jusqu'à Ishnar Lopez-Ramos, qui a balancé ses deux complices, raconte Fox 35. Les trois ont confirmé qu'il s'agissait d'un meurtre sur commande et que la victime avait été ciblée puis tuée par erreur, a rapporté le shérif. Le trio a été mis en examen pour meurtre au premier degré.

.@OsceolaSheriff says 3 people arrested intentionally targeted Janice Zengotita-Torres, 42, abducting her before killing her. Her body was found in Ormond Beach 24 hours after she went missing. @MyNews13 pic.twitter.com/hEB9raWvAn— Greg Angel (@NewsGuyGreg) 12 janvier 2018

(L'essentiel/joc)