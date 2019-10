À peine né, ce veau a déjà la police sur le dos

«Habituellement nos employés du contrôle du trafic poids-lourd sont plutôt spécialisés dans les gros camions, a écrit la police cantonale thurgovienne sur sa page Facebook jeudi. Mais ces policiers ont aussi un cœur pour les petites créatures». En effet, mardi dernier à Altnau (TG), un automobiliste a alerté les autorités après avoir aperçu un jeune veau au milieu des vergers, non loin de la route. Dépêchés sur place, les pandores ont découvert l'animal, née quelques heures plus tôt dans un pâturage situé à proximité.

La police a donc sauvé le bébé veau avant de prévenir son propriétaire. «La fuite d'animaux d'élevage est plus courante qu'on peut le penser», a commenté le porte-parole de la police, interrogé par 20 Minuten. La plupart du temps, la police doit intervenir à cause de vaches ou de moutons ayant pris la poudre d'escampette. «Il est également arrivé que tout un troupeau de moutons ait pris la fuite et que nous soyons appelés pour les arrêter».

La police n'est en effet pas équipé pour transporter les animaux, ainsi elle se contente d'éviter que les animaux se blessent ou n'entravent la circulation, mais ils appellent ensuite le propriétaire des bêtes pour qu'il vienne les chercher.

(L'essentiel/maw/cga)