«J'ai fait plus de bien qu'aucun autre politicien»

Ce qui semblait être une blague à la base a pris de l'ampleur et semble presque devenu officiel. Rocco Siffredi, prochain président de l'Italie? C'est une envie qu'il a vivement commentée sur les réseaux sociaux. Le plus célèbre acteur de porno a fait part de sa candidature à la présidentielle. Tout a débuté le 24 janvier dernier, quand l'acteur de films X a plaisanté au cours du tournage. «Les enfants, je suis ravi d’apprendre que la politique n’est plus ce truc ennuyeux et triste auquel nous étions habitués», a-t-il dit sur Instagram. «Donc à la lumière des nouvelles ouvertures dans le monde du porno, dont vous savez que je suis un exposant affirmé, je postule officiellement pour le poste de président de la République».

Au vu des réactions enthousiastes de ses fans, Rocco Siffredi est devenu un peu plus sérieux et a annoncé la nouvelle. «Merci à vous et après le renoncement de notre très grand président, j’ai donc décidé d’aller de l’avant et de formaliser officiellement ma candidature au poste de président de la République italienne. Ça fait 30 ans que je me casse le dos pour vous amuser, j’ai fait plus de bien à ce pays qu’aucun autre politicien de l’histoire. Alors aidez-moi à réaliser enfin ce rêve en partageant cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Nous lançons ENSEMBLE la campagne: "Rocco Presidente"».

«Bon rouleau à pâtisserie»

Pour clore sa déclaration à sa manière, l'acteur de 47 ans l'a joué jeu de mot à connotation... sexuelle. «Car au fond de toi, qu’y a-t-il de mieux après le grand Mattarella qu’un bon rouleau à pâtisserie (NDLR: la traduction de "mattarello" en italien)». Il reste à savoir si beaucoup de citoyens choisiraient de le suivre dans cette aventure.

Plus sérieusement, les votes pour le nouveau président du pays ont débuté lundi. Jusqu'ici, aucun vainqueur potentiel de l'élection n'a émergé, la plupart des grands électeurs ayant opté pour le vote blanc ou l'abstention. Le cinquième tour débute ce vendredi.

(mm/L'essentiel)