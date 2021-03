Elle était «choquée» par ce pourboire inespéré

Quand Tanya a vu deux femmes âgées entrer dans le restaurant où elle travaille comme serveuse, elle ne se doutait pas de la tournure qu’allait prendre sa journée. Le 22 février dernier à Independence (Ohio), les deux clientes ont commandé un repas et plusieurs plats à l’emporter, écrit Fox News. «Elles ont expliqué qu’elles ne cuisinaient pas souvent depuis qu’elles avaient toutes deux perdu leur mari», raconte Rebecca Riemer, coordinatrice marketing de Slyman’s Tavern.

Leur histoire a touché Tanya en plein cœur, et pour cause: son mari est décédé en avril dernier. En discutant avec les deux clientes, la serveuse a réalisé qu’elle non plus n’avait plus cuisiné depuis ce drame. «Le sujet les a rapprochées. Et les deux femmes lui ont promis que les choses allaient s’arranger», confie Rebecca.

Rebecca Riemer, coordinatrice marketing de Slyman’s Tavern

Le montant de l’addition s’élevait à un peu plus de 100 dollars, et un pourboire de 20% était suggéré sur la facture. Pas suffisant aux yeux des deux femmes, qui ont décidé de laisser un pourboire de 2000 dollars à Tanya.

«Elle était complètement choquée», explique Rebecca, qui ajoute que la serveuse a commencé par refuser cette somme. «Elles voulaient prendre soin d’elle. Elles ont dit qu’elles pouvaient se le permettre, qu’elle ne devait pas s’inquiéter», confie la coordinatrice. Immensément reconnaissante, Tanya envisage de partir en vacances avec cet argent.

(L'essentiel/joc)