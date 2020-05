Trump menace de «fermer» les réseaux sociaux

Il est vexé, le président Trump... Il a menacé mercredi de «règlementer» ou de «fermer» des plateformes de réseaux sociaux après le signalement la veille par Twitter de deux tweets du président américain comme «trompeurs» et véhiculant des informations non vérifiées.

«Les républicains ont le sentiment que les plateformes de réseaux sociaux censurent totalement les voix conservatrices. Nous allons les réglementer sévèrement, ou les fermer, pour ne pas permettre qu'une telle chose se produise», a tweeté (bien sûr) Donald Trump. Reste à savoir s'il serait capable de se passer de son réseau préféré, sur lequel il publie parfois à un rythme effréné.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....