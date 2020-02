Il prend sa retraite à 24 ans et donne ses astuces

À 27 ans, Michael Rosehart profite déjà de sa retraite depuis trois ans. Mais quel est son secret? Le jeune homme a en effet organisé son avenir très tôt. «J’ai vite compris le secret pour arrêter de travailler: économiser assez d’argent pour investir et générer suffisamment de revenus pour vivre le reste de votre vie», a-t-il expliqué au Huffington Post. C'est un seul livre qui a changé la vision du jeune étudiant à l’Ivey Business School en Ontario. «J’avais 17 ans et un jour je suis tombé sur le livre "Early Retirement Extreme" de Jacob Lund Fisker, un astrophysicien. Dans son livre, il explique que n’importe qui peut prendre sa retraite au bout de cinq ans de travail».

Une idée qui a fini par se transformer en projet réalisable pour le jeune, qui ne souhaitait pas travailler. Ce livre est devenu d'un coup, une ligne de conduite pour Michael, qui commençait à économiser de manière drastique comme conseillé dans le bouquin. En plus de ses études, le jeune homme s'est dégoté un job dans un magasin de beignets.

Investir

Pour gagner autant d'argent qu'il le souhaitait, il s'est mis à louer des chambres d’étudiant au prix le plus bas possible. «Je n’en avais rien à faire de la taille de ma chambre, il me fallait juste un endroit où dormir». L'ancien étudiant n'a donc pas vécu sa jeunesse comme les autres. À 19 ans, il avait déjà acquis sa première maison, alors que d'autres commençaient seulement l'université. Aujourd'hui, huit ans plus tard, Michael est devenu millionnaire.

Sa petite amie l'a suivi dans l'aventure. «Cela n’a pas été facile de la convaincre car elle aimait beaucoup faire des petites dépenses, comme de la nourriture en sortant du travail. Mais elle a fini par se joindre à moi!». À l'heure actuelle, il ne travaille plus mais passe son temps à investir. «J’achète des maisons, je les rénove puis les revends» et ce, dans plusieurs villes. Pour lui, tout le monde peut y arriver. «Si vous avez un travail à temps plein, légèrement supérieur à la moyenne et que vous ne succombez pas aux tentations en vous achetant des choses inutiles, vous pouvez réussir à acheter rapidement des maisons!», détaille-t-il.

Le conseil du jeune: ne pas payer de loyer. «C’est une partie très importante du plan, si on arrive à éliminer le budget du loyer, on pourra prendre sa retraite beaucoup plus rapidement!». Pour ce faire, il propose plusieurs solutions comme le gardiennage ou louer des chambres dans sa maison. «Nous étions payés pour vivre chez nous!».

