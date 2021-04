Duel incroyable entre un arc-​​en-​​ciel et une tornade

Les chasseurs de tornade du nord du Texas ont eu droit à un spectacle à couper le souffle, vendredi dernier, selon le Washington Post. Occupés à suivre l’évolution de l’orage près de Vernon, à quelques kilomètres de la frontière avec l’Oklahoma, plusieurs témoins ont immortalisé l’instant magique où un arc-en-ciel a chevauché une tornade.

Here is how the big tornado show ended for me near Lockett, TX. This beautiful rope out with double rainbow. God bless Texas. #txwx @MyRadarWX pic.twitter.com/Q9hBVsr4Ar — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) April 25, 2021

Selon les experts en météorologie, il est rare de pouvoir observer une telle rencontre. La dernière image bien connue d’un tel phénomène avait été réalisée en 2004 au Kansas par le photographe Eric Nguyen.

Organisateur de chasses à la tornade pour touristes, Ryan Shepard n’a pas raté une miette du spectacle, et sa photo est devenue virale.

«J’étais guide pour notre première sortie de la saison. Nous avions un mélange de participants expérimentés et quelques nouveaux arrivants. Certains ont pu voir leurs premières tornades ce jour-là», explique-t-il. Les clients de Ryan ont déboursé 3500 dollars pour chasser les tornades jusqu’au 1er mai, épaulés par des professionnels expérimentés.

Vendredi dernier, au moins six tornades ont été observées dans la région, en plus de nombreux cas de forte grêle et de vents violents. Personne n’a été blessé. Un nouvel épisode était attendu pour ce mardi dans une partie du Texas et de l’Oklahoma.

Somehow I overlooked this photo when doing a quick edit last night. This is my new all-time favorite photo I have taken. Still trying to process the awesomeness that happened yesterday.#txwx #tornado #rainbow #ExtremeWeather#severeweather @StormHour #Canon #canonphotography pic.twitter.com/tbhcKayRdI — Greg McLaughlin (@GregMc_wx) April 24, 2021

A better photo from the DSLR of the #Tornado under the #Rainbow yesterday, near Crowell, TX. 4/23/21. #Texas pic.twitter.com/AutLaLTOaW — Melanie Metz Storm Chasing (@MetzStormMedia) April 24, 2021

(L'essentiel/joc)