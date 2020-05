Ce chaton est né avec deux museaux et quatre yeux

Le miracle n’a pas eu lieu. Né le 20 mai dans une ferme de l’Oregon, un chaton à deux visages n’aura survécu que trois jours. Juste le temps pour le petit animal baptisé Biscuits et Gravy de faire fondre les internautes du monde entier. L’adorable petite boule de poils faisait partie d’une portée de six bébés mis au monde par Keenly, chatte appartenant à la famille King, rapporte CNN.

Biscuits et Gravy a vu le jour avec deux museaux, quatre yeux et deux minuscules gueules. Il n’était doté que d’un tronc cérébral mais parvenait à se nourrir, à téter sa mère et à miauler. Selon le vétérinaire de la famille King, le chaton se portait très bien dans les premières heures de sa vie. «Il mangeait beaucoup et éliminait beaucoup. Mais il ne grandissait pas. C’est dur pour un petit gars comme lui de supporter une grosse tête avec deux visages», expliquent les King sur Facebook.

Les chats comme Biscuits et Gravy sont connus sous le nom de «Janus», en référence au dieu romain qui était affublé de deux visages. En général, les animaux souffrant de cette malformation ne vivent pas au-delà d’un jour. Un matou nommé Frank et Louie avait cependant déjoué tous les pronostics en coulant des jours heureux pendant 15 ans, entrant ainsi dans le Guinness Book des records en 2006.

Attristés par la mort de leur petit protégé, les King ont remercié les nombreux internautes qui leur ont manifesté leur soutien et prié pour la survie. «Vous êtes si nombreux à vous être souciés de lui et à vouloir suivre ses progrès, et certains ont dit des choses très aimables à notre sujet. Nous n’oublierons jamais votre gentillesse», peut-on lire sur Facebook.

