Le web s'emballe autour du mois de février «parfait»

«Ce mois de février ne pourra plus arriver dans votre vie. Parce que le mois de février de cette année a 4 dimanches, 4 lundis, 4 mardis, 4 mercredis, 4 jeudis, 4 vendredis et 4 samedis. Cela arrive une fois tous les 823 ans. Cela s'appelle "miraclein"», affirme l'auteur de cette publication, partagée plus de 21 000 fois sur Facebook depuis le 27 janvier. Cette publication circule également sur TikTok.

Les mois de février ont pourtant tous au moins 4 fois chacun des jours de la semaine. Il suffit de regarder un calendrier de février 2020 ou de février 2022 pour s'en apercevoir. Le mois de février 2021 est particulier car il débute un lundi et se termine un dimanche. Il contient donc tout juste quatre semaines entières. Cependant, contrairement à ce qu'affirme l'auteur de cette publication, cela n'arrive pas tous les 823 ans.

Ok on est en pandémie et c'est le chaos mais est-ce qu'on peut parler deux minutes de la satisfaction que procure le mois de février 2021 avec ses semaines très bien rangées ? pic.twitter.com/C5JkZZoCKB — Dame Fanny (@Dame_Fanny) January 27, 2021

En consultant un calendrier, on s'aperçoit que les mois de février 2027 et de février 2038 commencent également un lundi et se terminent un dimanche. En 2016, le mois de février commençait également un lundi mais contenait un lundi de plus car il y avait 29 jours.

Ce phénomène arrive en réalité tous les 6 ou 11 ans, en fonction des années bissextiles, comme l'ont rapporté de nombreux médias, dont le Parisien. Cette information a également été vérifiée par nos collègues du Monde. «Dans le système grégorien, il faut normalement attendre 28 années pour pouvoir réutiliser le même calendrier, si l’on ne se limite pas au mois de février», a indiqué l'astrophysicien belge Emile Biémont, auteur d'un livre intitulé «Rythmes du temps: astronomie et calendrier». «Le cycle pour retrouver un mois de février "parfait" n’est donc certainement pas de 823 ans», a-t-il expliqué par courriel, le 5 février 2021.

Années bissextiles au temps de Jules César

Le calendrier grégorien sur lequel nous nous basons aujourd'hui, date du 15 octobre 1582, et a été mis en place par le pape Grégoire XIII, comme l'a expliqué Jacques Gispert, auteur du livre «Le calendrier et ses mystères», dans une émission diffusée par France Culture.

«Le statut particulier du mois de février remonte à l’histoire de Rome», a aussi indiqué Emile Biémont: «Le calendrier dit de Romulus, beaucoup trop court avec 304 jours, fut réformé une première fois par Numa Pompilius, un roi de Rome. "Februarius", février, était le seul mois du calendrier de Numa Pompilius qui avait un nombre pair de jours». Les nombres pairs étant considérés comme néfastes dans la Rome antique, février «devint le mois des défunts et des maladies, "Febro" signifiant "fièvre" en latin. Ceci explique le statut particulier de février encore aujourd'hui dans notre système de décompte du temps». Les années bissextiles, qui comptent 366 jours au lieu de 365, furent implantées plus tard par l'empereur romain Jules César, comme l'explique Emile Biémont dans son essai «Le calendrier et son histoire».

(L'essentiel/AFP)