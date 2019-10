Une vidéo tournée au beau milieu de l'océan Atlantique a provoqué un débat animé sur les réseaux sociaux. À la fin du mois dernier, William Guy a publié sur YouTube des images montrant 14 objets lumineux volant en groupe au-dessus de l'eau. Le 18 septembre, l'Américain se trouvait avec une équipe d'ouvriers sur un bateau en route vers Ocracoke, une île de Caroline du Nord ayant subi de gros dégâts lors du passage de l'ouragan Dorian. L'embarcation était en pleine mer quand ces étranges lumières sont apparues pendant environ une minute et demi.

«Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Nous sommes au milieu de l'océan, sur un bateau, rien autour. Regardez. Rien autour. Pas de terre, rien», décrit William en filmant l'étrange apparition. Sur YouTube, les théories vont bon train, raconte le «Charlotte Observer». Si de nombreux internautes sont certains d'avoir affaire à des OVNIS, d'autres pensent qu'il s'agissait plutôt de fusées utilisées par les militaires. Une explication plausible, plusieurs bases militaires opérant dans la région.

«Content de voir que les marines font encore peur aux gens»

«Je sais ce que sont ces lumières. Nous avons l'habitude de larguer régulièrement des fusées éclairantes à l'arrière de notre avion le soir pour des exercices militaires... Content de voir que les marines font encore peur aux gens», s'est amusé Derrick Chennault, un ancien membre du corps. Une réaction qui ne convainc cependant pas l'auteur de la vidéo: «Beaucoup de gens à qui j'ai parlé dans le coin m'ont dit que c'étaient des fusées. Mais ils m'ont aussi assuré n'avoir jamais rien vu de tel».

Rappelons qu'au printemps dernier, l'US Navy avait donné l'ordre à ses pilotes de désormais signaler tous les incidents impliquant des phénomènes aériens inexpliqués. «Il y a eu un certain nombre de rapports faisant état d'aéronefs non autorisés et/ou non identifiés pénétrant dans divers champs de tir contrôlés par les militaires et dans l'espace aérien désigné au cours des dernières années», avait expliqué la marine. «Pour des raisons de sûreté et de sécurité, l'US Navy et l'US Air Force prennent ces rapports très au sérieux et enquêtent sur chacun d'entre eux».

