Frappé dans le train parce qu'il «puait des pieds»

Un quinquagénaire a écopé d'une amende équivalent à 270 euros, à laquelle s'ajoutent 550 euros de frais de justice, en Suisse, pour avoir donné un coup de tête à un passager d’un train. L'agresseur était agacé par l’odeur que dégageaient les pieds de sa victime...

Les faits se sont déroulés en novembre dernier dans le train reliant la ville de Montreux au Pays-d’Enhaut. «Je revenais d’une réunion. J’ai enlevé mes souliers et posé mes pieds sur la banquette. Cela lui a déplu dès son arrivée. Il m’a demandé de partir. Comme je ne bougeais pas et ne répondais pas, il s’est levé et m’a mis une claque. Il a eu une attitude violente. L’explication des odeurs est venue après, sans doute pour se justifier», raconte l'agressé.

L’homme explique encore qu’il n’a pas répliqué, mais que d’autres passagers du train se sont émus de cette réaction. «Une femme lui a proposé de prendre sa place. Il s’est alors assis ailleurs». Informée, la contrôleuse a pris le nom de l’agresseur. La victime l’a dénoncé pour le principe.

(L'essentiel/Christian Humbert)