Ses jonglages ont été vus plus de 10 millions de fois

Une femme, dont l'identité reste pour l'instant mystérieuse, enflamme la Toile depuis quelques jours avec son incroyable talent balle au pied. La scène, qui pourrait se dérouler sur le continent africain et plus particulièrement au Malawi, montre une footballeuse amateur réaliser des prouesses techniques, simplement vêtue d'un tee-shirt rose et d'un paréo africain. Elle utilise avec une facilité déconcertante toutes les parties de son corps pour jongler et semble littéralement aimanter le ballon.

Ses exploits ont été filmés et diffusés sur Twitter, le samedi 16 février. En l'espace de quatre jours, la vidéo a été vue plus de 10 millions de fois. Elle a généré 121 000 retweets et plus de 400 000 mentions «j'aime». Les internautes se montrent plus élogieux les uns que les autres, soulignant son incroyable adresse.

La virtuosité de cette footballeuse est parvenue jusqu'aux oreilles de Donald Trump lui-même. Le président américain a tweeté «Incroyable» et partagé la vidéo de la talentueuse jongleuse.

(pp/L'essentiel)