Devenir bleu lui a redonné confiance en lui

Cet ancien cariste d'Ontario voit la vie en bleu... Le jeune homme de 26 ans a décidé de se tatouer progressivement tout son corps en bleu turquoise. Celui qui est déjà presque tout bleu apprécie «l'aspect épuré du tatouage, sans symboles. Je pensais que ce serait bien. C'est vraiment frappant et je pense que c'est une belle couleur», déclare-t-il au Daily Mail. Ancien cariste, l'homme vend aujourd'hui des boucles d'oreilles. Résident dans un ancien bus, Donnie Snider est devenue une star des réseaux sociaux et partage sa transformation avec plus de 4 000 abonnés.

«Je reçois toutes sortes de commentaires et de réactions quand je suis dehors. Certaines personnes aiment le tatouage, d'autres n'en sont clairement pas ravies». La couleur unique de son corps entraîne même de curieuses questions d'inconnus concernant ses organes génitaux, qui ont «augmenté de 10 000 %». Grâce à son projet «bleuté», Donnie Snider est totalement satisfait. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il admet s'être «isolé» pendant plusieurs années parce qu'il manquait de confiance en lui.

«J'ai décidé d'arrêter de me cacher, de sortir, de refaire ma vie comme je le souhaitais, et de poursuivre une vie qui me rendrait heureux». Quoi qu'on lui dise, le jeune Canadien ne se laisse pas abattre par les critiques. «La plupart des insultes sont sans imagination et prévisibles. En fait, la plupart peuvent être regroupées dans la catégorie des «comparaisons peu flatteuses avec d'autres choses bleues».

(mm/L'essentiel)