Ils volent une dinde et la saoûlent à la vodka

Le forfait de toute vraisemblance prémédité, a eu lieu à Riga, tôt le matin mercredi, le jour de l'anniversaire de l'un des trois suspects. Des images de vidéosurveillance montrent les trois hommes vêtus de noir pénétrant dans le mini-zoo avant de s'enfuir avec la dinde dans un sac. Les voleurs, âgés de 30 à 40 ans, ont emmené l'oiseau jusqu'à la gare la plus proche pour se rendre dans la cité balnéaire de Jurmala.

Arrivés à la station appelée Bulduri, ce qui signifie «Glougloutement de dinde» en letton, ils sont allés à la plage pour boire et forcer l'oiseau à avaler de la vodka avec eux. La fête se terminait déjà quand la police a découvert les voleurs et l'animal. La dinde a été ramenée au zoo. Elle est apparue plus tard au journal télévisé TV3 Latvija, saine et sauve, mais visiblement éprouvée.

«L'un des suspects fêtait son 34e anniversaire et les deux autres ont décidé de le fêter ainsi», a déclaré aux médias locaux Inga Zonberga, cheffe de la police criminelle du district Ouest de Riga. Désormais, le trio devra faire face à des accusations criminelles pour «cambriolage et intrusion en groupe organisé», a-t-elle déclaré, ajoutant que les suspects avaient déjà eu maille à partir avec la justice pour hooliganisme et d'autres délits.

(L'essentiel/AFP)