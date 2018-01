Il se retrouve à héberger un ver d'1,7 mètre

En août dernier, un Américain de 30 ans grand amateur de sashimis et de sushis s’est présenté aux urgences de Fresno, en Californie, pour des crampes d’estomac et des diarrhées sanglantes, rapportent le podcast médical This Won't Hurt a Bit et The Guardian. Devant le médecin, il a déballé un long ver blanc d'1,7 mètre enroulé autour d’un rouleau de papier toilette. Le patient est reparti avec un traitement vermifuge, au cas où d’autres spécimens souhaiteraient vivre dans ses entrailles.

Le ver était un Diphyllobothrium, ou ténia du poisson. L'homme consommait de manière quasi-quotidienne des sushis et sashimis au saumon. Or le saumon cru du Pacifique, s’il n’est pas traité convenablement (par surgélation), est susceptible d’héberger des larves de Diphyllobothrium. Une fois dans son hôte définitif, il peut grandir jusqu'à mesurer dix mètres de long.

(L'essentiel)