Une alerte enlèvement pour… Chucky et son fils

De nombreux habitants du Texas ont froncé les sourcils, vendredi dernier, en découvrant une étrange alerte enlèvement diffusée par le Département de la sécurité publique du Texas. Envoyé à trois reprises sous forme d’e-mail, l’avis de recherche concernait… la poupée maléfique Chucky et son fils Glen. Le personnage de fiction était désigné comme le principal suspect de la disparition de son enfant de 5 ans.

L’alerte enlèvement contenait une photo de Chucky brandissant un couteau de cuisine. Dans la description, on pouvait lire que la poupée avait 28 ans et qu’elle portait une salopette bleue par-dessus un pull multicolore rayé. On apprenait également que le personnage diabolique pesait 7 kilos et mesurait 95 centimètres. Sous la rubrique «race», il était indiqué: «Autre: poupée». Évidemment, la poupée tueuse en série n’était pas en fuite et son fils flippant n’était pas porté disparu.

«Cette alerte est le résultat d’un dysfonctionnement», ont expliqué les autorités dans un communiqué. «Nous nous excusons pour la confusion que cela a pu causer et nous travaillons avec diligence pour que cela ne se reproduise plus», ont-elles ajouté. Les fameux e-mails ont été envoyés aux abonnés du Texas Alerts System, qui est utilisé pour informer le public lorsqu’un enfant disparu est considéré comme étant en danger. On ignore combien de personnes ont reçu cette alerte.

(L'essentiel/joc)