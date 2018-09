Comment démêler ces queues d'écureuils?

Les vétérinaires du Wisconsin (nord) ont eu un choc en voyant arriver cinq petits patients gigotant dans tous les sens. Et pour cause: ces bébés écureuils gris tentaient par tous les moyens de se détacher les uns des autres, leurs queues étant incroyablement entremêlées, raconte le «Guardian». C'est un promeneur qui les a trouvés ainsi dans une forêt et qui les a conduits dans un centre de réhabilitation de la faune géré par la Humane Society, une organisation de défense des animaux.

Un véritable «noeud gordien»

«Vous pouvez imaginer à quel point cette boule d'énergie était effrayée, agitée et indisciplinée», a écrit le centre sur sa page Facebook. «Il était impossible de dire à qui appartenait la queue, et nous étions de plus en plus préoccupés parce que tous souffraient de diverses lésions causées par une déficience circulatoire», a-t-il ajouté.

Selon les spécialistes qui se sont penchés sur le cas des petits rongeurs, ce qu'ils ont appelé un «nœud gordien» – métaphore pour parler d'un problème compliqué dans lequel on ne peut que brutalement trancher – a été formé par trois éléments: la fourrure, des graminées aux longues tiges et des morceaux de plastique que la mère des bébés aurait utilisé comme matériel de nidification. Les vétérinaires ont anesthésié les rongeurs avant de découper soigneusement l'herbe et le plastique, de façon à ne pas blesser les queues. Vingt minutes plus tard, ils gambadaient.

Bientôt relâchés dans la nature

«Maintenant, ils ont tous les yeux brillants», s'est réjoui le centre. La petite bande restera encore deux ou trois jours en observation avant d'être relâchée. Les cinq rescapés redoubleront alors sans doute de précaution quand ils se blottiront les uns contre les autres.

(L'essentiel/pga)