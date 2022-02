Un pluie d'oiseaux tombe du ciel: «C'est terrifiant!»

Une scène digne des «Oiseaux», le dernier chef d’œuvre d'Alfred Hitchcock. Au Mexique, des centaines d'oiseaux sont subitement tombés au sol dans la ville de Cuauhtémoc, la semaine passée. Ces grives à têtes jaunes avaient migré du Canada vers le Mexique pour passer le reste de l'hiver. Mais pour certains d'entre eux, le voyage s'est interrompu à 8h20, le lundi 7 février, laissant les habitants de la région pantois.

Outre les images spectaculaires de cette pluie d'oiseaux qui s'abat sur la ville, de nombreux cadavres de volatiles ont jonché les trottoirs de la ville. «C'était apocalyptique», témoigne un résident. «Un moment terrifiant. Ce n'est pas la première fois que j'entends cela à travers le monde», poursuit un autre.

Au delà de l'aspect spectaculaire de la scène, d'aucuns s'interrogent sur les raisons de cet événement. Des habitants craignent l'impact de la 5G, mais les spécialistes évoquent d'autres pistes. Celle de la pollution dans la région en fait parties, tout comme le fait que les oiseaux se sont peut-être trop longtemps accrochés aux lignes électriques. Le résultat de l'arrivée d'un oiseau-prédateur au sein de la migration est une autre possibilité.

Alors que le printemps approche au Luxembourg et dans le reste de l'Europe, il s'agira d'être vigilant au retour des oiseaux...

A bizarre and disturbing incident took place in Mexico when hundreds of birds dropped dead from the sky in unison. Officials are still trying to figure out the cause of death; one local veterinarian suggested the birds could have inhaled nearby toxic fumes. pic.twitter.com/BNx1SiUFZQ