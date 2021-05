Un «gros félin» recherché dans les rues de Dubaï

Tandis qu'une vidéo montrant cet animal circulait sur les réseaux sociaux, les habitants du quartier résidentiel The Springs étaient invités par les autorités à «prendre toutes les précautions nécessaires». «La police de Dubaï a rassuré les habitants aujourd'hui sur le fait qu'elle prenait toutes les mesures nécessaires pour minimiser tout danger potentiel envers les personnes lié à un animal sauvage qui a été signalé», a tweeté le service de communication de cet émirat.

Dubai Police today reassured the community that it is taking all measures to minimise any potential danger to people from a wild animal that was spotted in The Springs 3 area in Dubai.Trained professionals are currently conducting an extensive search to locate&capture the animal.