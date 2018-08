Le quartier de Times Square envahi d'abeilles

Des dizaines de milliers d'abeilles ont semé la confusion, mardi après-midi, à New York, lorsqu'elles se sont rassemblées sur le parasol d'un vendeur de hot-dog sur Times Square. Les autorités ont décidé de boucler le croisement de la 42nd Street et de la 7th Avenue, le temps qu'un spécialiste de la police de New York aspire les insectes pour les transporter dans un endroit plus adéquat.

BEE GONE! When 30,000 bees gathered on a food cart umbrella at Times Square ... their time was up (: Reuters) https://t.co/6HxFNXx5Pw pic.twitter.com/luA6LOzs8r — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 29 août 2018

Andrew Coté, un apiculteur, a aidé les forces de l'ordre new-yorkaises à évacuer l'essaim, estimé à près de 30 000 individus: «Cela peut arriver lorsqu'il fait très chaud ou s'il y a une surpopulation. Et aujourd'hui, il y avait peut-être les deux raisons», a-t-il expliqué au site Inverse. Les passants n'étaient pas habitués à un tel spectacle. Mais les abeilles n'ont heureusement pas montré de signes d'agressivité.

Authorities cordon off section of Times Square to respond to a massive group of bees that are swarming a hot dog stand.



Watch live: https://t.co/qd86Ic9lOV pic.twitter.com/R0GJXBle4W — ABC News (@ABC) 28 août 2018

New York a déjà connu plusieurs phénomènes semblables ces dernières années. Andrew Coté rappelle que plusieurs immeubles dans les environs de Times Square abritent des ruches. «C'est dans la nature des abeilles de former des essaims dès qu'elles sont en surpopulation ou dès qu'il fait trop chaud. C'est aussi le signe qu'une ou plusieurs ruches ont été mal gérées».

Bees swarmed a hot dog vendor's umbrella in Times Square, forcing police to close off the street and carry out a sting operation to remove them. More photos: https://t.co/OjtUXjZVra Brendan McDermid pic.twitter.com/XVYwBr3cCO — Reuters Pictures (@reuterspictures) 28 août 2018

(L'essentiel)