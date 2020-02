Un porno à la bibliothèque, près des livres jeunesse

Les habitants de Santa Monica (Californie) sont écœurés. En décembre dernier, un film porno a été tourné en plein jour dans les rues de la ville ainsi que dans une bibliothèque. Publiée sur le site pour adultes Pornhub, cette vidéo dure une dizaine de minutes. Elle montre une jeune femme s'exhiber dans la rue avant d'avoir un rapport sexuel dans la bibliothèque avec un homme, près de la section jeunesse. Le visage du partenaire de la demoiselle n'apparaît jamais à l'écran, écrit CBS.

Plusieurs jeunes étaient en train d'étudier non loin au moment du tournage. D'après le compte Instagram «Santa Monica Problems», la direction de la bibliothèque et les autorités de la ville n'ont appris que récemment l'existence de cette vidéo, après l'apparition d'un post sur Reddit. Une enquête interne a permis d'établir qu'aucun employé de la bibliothèque n'était impliqué dans cette affaire.

Reste que le voisinage fulmine: «Mon Dieu, si un enfant était entré à ce moment-là et avait assisté à ça... C'est ma plus grande inquiétude. Les enfants n'ont pas besoin d'être exposés à ça. Si vous voulez faire du porno, restez-en aux hôtels», s'indigne Janet McLaughlin. Outrée, l'habitante a interpellé les autorités via les réseaux sociaux. Mais à sa grande déception, aucune sanction ne sera prise: «Ils disent que c'est un délit mineur et qu'à moins d'en être eux-mêmes témoins, ils ne peuvent rien faire», déplore la Californienne.

(L'essentiel/joc)