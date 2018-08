Les chiens policiers portent des chaussons

Les spécialistes du centre de compétences pour chiens d'assistance ont sensibilisé les policiers de Zurich au danger que représente le goudron trop chaud pour les pattes des animaux. La règle est simple: lorsqu'on pose la main pendant cinq secondes sur le sol, si ça brûle, il faut alors les protéger. En effet, lorsque la température de l'air avoisine les 30 degrés, celle de l'asphalte peut faire monter le mercure jusqu'à 55.

Autre conseil prodigué cette fois par le service vétérinaire, il est important de ne pas négliger la déshydratation chez nos amis canins. Ceux-ci devraient pouvoir boire à tout moment, même lors de balade en ville. Un petite trempette dans un lac ou une rivière peut également s'avérer très rafraîchissante. Il est également recommandé de privilégier les balades en forêt ou dans un parc ombragé, de préférence tôt le matin ou en toute fin de journée.

Last but not least, le service vétérinaire met également en garde contre «le piège de la voiture». Les chiens ne devraient en aucun cas rester dans les véhicules lorsque la canicule sévit, même pour une courte durée. Laisser la fenêtre un peu ouverte ne change rien, garer sa voiture à l'ombre non plus: dans tous les cas, l'animal éprouvera des difficultés à réguler sa température corporelle.

