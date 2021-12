Covid: Forcés de défiler pour avoir enfreint les règles

Une parade digne de la célèbre «Walk of Shame» de Cersei dans la série «Game of Thrones» s’est déroulée mardi dans la ville de Jingxi (sud de la Chine). Quatre personnes étaient accusées d’avoir fait entrer illégalement des migrants en Chine, contrevenant ainsi aux mesures de fermeture des frontières en enfreignant les lois anti-Covid.

Comme punition, les autorités ont fait défiler les quatre suspects en public. Ils étaient vêtus de combinaisons intégrales, les mains menottées menottées dans le dos et portaient sur leur torse une affiche sur laquelle étaient imprimés leur nom et photo d'identité.

Ce type d'humiliation était d'usage à l'époque de la Révolution Culturelle (1966-1976), mais est interdite, en principe, en Chine depuis 2010.

"Whole process #democracy" in #CCPChina. At Jingxi County in #Guangxi Province, Cultrual Revolution style public denouciation of human trafficking at China-Vietnam border, as well as violation of pandemic control measures. #中共國 的「全過程民主」 pic.twitter.com/adoWN6oP0I